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Сотрудники отдела образования Талдыкоргана подозреваются в миллиардных хищениях

19 Апреля 2023, 13:13
Сотрудники отдела образования Талдыкоргана подозреваются в миллиардных хищениях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – При координации прокуратуры Жетысуской области, Антикоррупционной службой задержаны работники отдела образования города Талдыкорган, передает МИА «Казинформ».

Указанные лица подозреваются, в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах на системной основе путем безвозмездного перечисления под видом заработной платы аффилированным лицам, фактически не работающим в сфере образования.Предварительный ущерб составляет около 2 млрд. тенге. В настоящее время наложены аресты на 29 объектов недвижимого имущества, дорогостоящие автомашины, принадлежащие фигурантам дела.

Подозреваемые лица задержаны и с санкции суда заключены под стражу. Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Образование   Коррупция   Талдыкорган  
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