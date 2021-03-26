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    17:19, 26 Март 2021 | GMT +6

    Сотрудники отдела образования похитили предназначенные для детей ноутбуки в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области начала досудебное расследование в отношении сотрудников отдела образования одного из районов региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, подозревают чиновников в хищении ноутбуков, предназначенных детям из малообеспеченных семей.

    «Технику закупало управление образования за счет резерва Правительства РК на неотложные затраты в период пандемии для учащихся школ района из малообеспеченных семей. Ущерб государству от совершенного преступления составил более 12 млн тенге. Окончательное решение по делу будет принято по результатам проведения следственных действий», - прокомментировали в пресс-службе.

    Подробности дела в интересах следствия не разглашаются.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Образование Правоохранительные органы
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