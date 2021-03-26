Сотрудники отдела образования похитили предназначенные для детей ноутбуки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области начала досудебное расследование в отношении сотрудников отдела образования одного из районов региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, подозревают чиновников в хищении ноутбуков, предназначенных детям из малообеспеченных семей.

«Технику закупало управление образования за счет резерва Правительства РК на неотложные затраты в период пандемии для учащихся школ района из малообеспеченных семей. Ущерб государству от совершенного преступления составил более 12 млн тенге. Окончательное решение по делу будет принято по результатам проведения следственных действий», - прокомментировали в пресс-службе.

Подробности дела в интересах следствия не разглашаются.