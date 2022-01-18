Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают охрану 73 дипмиссий
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают охрану 73 дипломатических миссий. Об этом заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Второе – принятие мер по защите дипломатических представительств, а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний. В настоящее время органы внутренних дел несут службу в особом режиме. Усилена охрана особо важных государственных объектов. На объектах дипломатических миссий выставлены дополнительные вооруженные посты. Службами охраны обеспечивается охрана 73 дипломатических миссий», - отметил министр внутренних дел РК.
Ранее сообщалось, что погибшие сотрудники правоохранительных органов при беспорядках награждены орденами «Айбын» и оказывается помощь их семьям.
Также в ведомстве заявили о том, что премии в размере 150 тысяч тенге получили сотрудники МВД за обеспечение правопорядка в период ЧП.
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