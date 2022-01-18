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Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают охрану 73 дипмиссий

18 Января 2022 10:09
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Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают охрану 73 дипмиссий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают охрану 73 дипломатических миссий. Об этом заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Второе – принятие мер по защите дипломатических представительств, а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний. В настоящее время органы внутренних дел несут службу в особом режиме. Усилена охрана особо важных государственных объектов. На объектах дипломатических миссий выставлены дополнительные вооруженные посты. Службами охраны обеспечивается охрана 73 дипломатических миссий», - отметил министр внутренних дел РК.

Ранее сообщалось, что погибшие сотрудники правоохранительных органов при беспорядках награждены орденами «Айбын» и оказывается помощь их семьям.

Также в ведомстве заявили о том, что премии в размере 150 тысяч тенге получили сотрудники МВД за обеспечение правопорядка в период ЧП.


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#МИД РК   #Правительство РК   #МВД РК   #Ерлан Тургумбаев   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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