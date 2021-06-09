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Сотрудники одного из банков совершили сбыт четырех тысяч фальшивых евро в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Июня 2021, 09:55
Сотрудники одного из банков совершили сбыт четырех тысяч фальшивых евро в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИФНОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Шымкент выявлен факт сбыта фальшивых денег номиналом 500 евро сотрудниками одного из банков в городе Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Пять работников банка по предварительному сговору сбыли клиентам фальшивые денежные купюры в общей сумме четыре тысячи евро.

Следствием установлено, что в 2020 году один из сотрудников банка за денежное вознаграждение в размере 25% от общей суммы обменял поддельные шесть тысяч евро на тенге.

Аль-Фарабийским районным судом виновные приговорены к 5 годам лишения свободы. Лицо, предоставившее сотрудникам банка поддельные купюры, объявлено в международный розыск.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять осторожность и внимательно пересчитывать наличность.

«В случае обнаружения фальшивых денег, главное, не пытаться сбыть подделку. Желание вернуть свои средства может обернуться уголовной ответственностью по ст. 231 УК, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Если фальшивая банкнота обнаружена, следует немедленно обратиться по телефонам доверия агентства +7 (7172) 70-84-78», - сообщили в пресс-службе.


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