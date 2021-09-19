Сотрудники НПЦ зернового хозяйства им.А.Бараева расхитили свыше 190 млн тенге

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Гендиректор и ряд сотрудников Научно-производственного центра зернового хозяйства им.А.И.Бараева» Министерства сельского хозяйства РК осуждены за хищения 190 млн тенге бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

«10.09.2021 года приговором Аккольского районного суда осуждены:

- генеральный директор ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им.А.И.Бараева» (далее – Центр) МСХ РК Абдуллаев К.К., (ст.189 ч.4 п.2 УК, 16 эпизодов) к 10 годам лишения свободы;

- директор ТОО «Монолит-1» Сулутаева С.Н. (ст.28 ч.5 - 189 ч.4 п.2 УК РК, 1 эпизод) к 8 годам лишения свободы;

- главный специалист отдела государственных закупок Центра Косакова Е.Н. (ст.28 ч.5 - 189 ч.4 п.2 УК, 11 эпизодов) к 8 годам лишения свободы;

- специалист отдела кадров Центра Копервас И.И., (ст.28 ч.5 - 189 ч.4 п.2 УК, 1 эпизод) к 4 годам лишения свободы», - говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.

Все указанные лица осуждены к отбыванию наказания в исправительных учреждениях средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как отмечается, они подозревались в том, что в период 2018-2020 года на системной основе совершали хищения бюджетных средств, путем заключения договоров с аффилированными компаниями без фактического выполнения работ и услуг, а также путем невыполнения строительно-монтажных работ при текущем ремонте зданий Предприятия, тем самым причинили материальный ущерб государству в особо крупном размере более 190 млн. тенге.