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    Сотрудники НПЦ зернового хозяйства им.А.Бараева расхитили свыше 190 млн тенге

    19 Сентября 2021, 05:15

    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Гендиректор и ряд сотрудников Научно-производственного центра зернового хозяйства им.А.И.Бараева» Министерства сельского хозяйства РК осуждены за хищения 190 млн тенге бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

    «10.09.2021 года приговором Аккольского районного суда осуждены:

    - генеральный директор ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им.А.И.Бараева» (далее – Центр) МСХ РК Абдуллаев К.К., (ст.189 ч.4 п.2 УК, 16 эпизодов) к 10 годам лишения свободы;

    - директор ТОО «Монолит-1» Сулутаева С.Н. (ст.28 ч.5 - 189 ч.4 п.2 УК РК, 1 эпизод) к 8 годам лишения свободы;

    - главный специалист отдела государственных закупок Центра Косакова Е.Н. (ст.28 ч.5 - 189 ч.4 п.2 УК, 11 эпизодов) к 8 годам лишения свободы;

    - специалист отдела кадров Центра Копервас И.И., (ст.28 ч.5 - 189 ч.4 п.2 УК, 1 эпизод) к 4 годам лишения свободы», - говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.

    Все указанные лица осуждены к отбыванию наказания в исправительных учреждениях средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    Как отмечается, они подозревались в том, что в период 2018-2020 года на системной основе совершали хищения бюджетных средств, путем заключения договоров с аффилированными компаниями без фактического выполнения работ и услуг, а также путем невыполнения строительно-монтажных работ при текущем ремонте зданий Предприятия, тем самым причинили материальный ущерб государству в особо крупном размере более 190 млн. тенге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Суды Сельское хозяйство Судебный процесс Борьба с коррупцией
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