Сотрудники не звонят казахстанцам с предложением назначить соцпомощь - Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве труда и социальной защиты населения РК напомнили казахстанцам, что сотрудники ведомства не осуществляют обзвон населения с предложением назначить социальную помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) не осуществляют обзвон казахстанцев с предложением назначить им социальную помощь. Просим граждан сохранять бдительность и не поддаваться на уловки неизвестных лиц!», - говорится в сообщении министерства.

В последнее время к казахстанцам поступают звонки с мобильных номеров различных операторов связи. Неизвестные лица представляются сотрудниками МТСЗН, просят погасить кредиты, чтобы была разблокирована банковская карта, либо запрашивают личные данные граждан.

Напоминаем, что сотрудники МТСЗН РК не осуществляют обзвон граждан и не запрашивают личную информацию.

Ранее сообщалось о том, что вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) подвергаются фишинговым атакам мошенников, они рассылают письма об одобрении заявок на снятие пенсионных накоплений. В ЕНПФ заверили, что не осуществляют никакие иные рассылки сообщений касательно перевода единовременных пенсионных выплат вкладчикам (получателям) и не запрашивает никакие персональные данные вкладчика.