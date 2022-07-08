8 Июля 2022 12:28

Сотрудники не должны работать на количество возбужденных дел – глава Антикора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов призвал сотрудников не гоняться за статистическими отчетами по возбуждению дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждому из территориальных руководителей мы задаем вопрос – с этим конкретным фактом Вам не стыдно выступить перед Президентом или на пресс-конференции? Еще один критерий – это реальная сумма денежных средств, нерациональное или преступное использование которых было предотвращено. Следует сказать, что такого показателя вообще сейчас нет ни в одном официальном отчете», - заявил во время коллегии Антикоррупционной службы Олжас Бектенов.

По словам председателя, есть только показатель установленного и возмещенного ущерба по завершенным делам.

«К чему это ведет? Как бы это абсурдно ни звучало, но мы, по сути, ждали совершения преступления и констатировали ущерб постфактум. Только тогда он шел нам в зачет», - считает он.

«А потом начинаем бурную деятельность по поиску похищенного и возмещению. Хотя мы вполне могли предотвратить ущерб и вообще не доводить до возбуждения дела. Но тогда нечего будет поставить в статотчет. Надо ломать такую парадигму», - обратился О. Бектенов.

По словам главы Антикора, чем раньше ведомство будет реагировать, тем лучше.

«И не важно, появилось в итоге уголовное дело или нет. Главное - объект, строящийся за счет бюджета, будет возведен качественно и сдан в установленные сроки. Люди вовремя получат питьевую воду, будут ездить по качественной дороге, въедут в новые квартиры. Разве не это для них главное? Что важнее – здоровье и благополучие граждан или наша статистика? Думаю, ответ очевиден», - заявил председатель Агентства.