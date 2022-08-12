12 Августа 2022 17:45

Сотрудники национального парка «Бурабай» с начала года собрали и вывезли 715 тонн мусора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный национальный природный парк «Бурабай» создан 22 года назад. Сотрудники охраняют флору и фауну на 130 тыс. га, внимательно следят за порядком. Только за июль собрали и вывезли с территории нацпарка 450 тонн мусора, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня день рождения одного из подведомственных подразделений УДП - Государственного национального природного парка «Бурабай».

Прошло 22 года с момента открытия предприятия. Поздравляю коллектив с событием!» - написал в Telegram-канале Управляющим делами Президента Республики Казахстан Айбек Дадебаев.

Август в нацпарке – горячая пора. Сотрудники работают не покладая рук. Площадь парка – около 130 тыс. га, сохранять флору и фауну на такой большой территории непросто.

«Только успели рассадить и выходить новые лесные насаждения, как пришла пора заготавливать корма для подкормки животных зимой. К тому же, в разгаре туристический сезон, - нужно внимательно следить за порядком», - поделился спикер.

За это лето работники предприятия предотвратили уже 16 пожаров. А с начала года собрали и вывезли с территории нацпарка 715 тонн мусора, причем 450 тонн только за июль.

«В коллективе ГНПП – 516 знающих свое дело специалистов. Средний стаж работы сотрудников на предприятии превышает 10 лет. Много трудовых династий – Абдрахмановы, Абельдиновы, Дороговы, Красноусовы, Махметовы, Омаровы, Рахматулины. Много заслуженных ветеранов труда – Мереке Кайратович Бекахметов, Владимир Павлович Канцев, Александр Альбертович Макаренко, Кабдрашит Утельбаевич Махметов и другие. Хочу сказать вам отдельное спасибо за верность предприятию, за добросовестный труд, за сохранение природных богатств нашей страны! Всему коллективу ГНПП желаю крепкого здоровья, трудовых успехов и процветания!» - написал Айбек Дадебав.