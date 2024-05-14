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    14:46, 14 Май 2024 | GMT +6

    Сотрудники музеев Ватикана впервые подали коллективную жалобу в суд

    Ватикан
    Фото: wmuseum.ru

    49 сотрудников музеев Ватикана обратились в суд с жалобой на условия труда. Святой престол может быть привлечен к суду, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Guardian.

    Сорок девять сотрудников музеев Ватикана начали беспрецедентный юридический спор по поводу условий труда и безопасности на рабочем месте, который может привести к тому, что Святой Престол будет привлечен к суду.

    Сотрудники, в основном хранители, проработавшие в музеях в течение многих лет, утверждают, что администрация Папы Римского Франциска обращается с ними как с «товаром».

    Другие обвинения включают в себя принуждение к возврату зарплаты, выплаченной во время карантина в результате пандемии коронавируса, из-за отсутствия положений о схемах отпусков в трудовом законодательстве Ватикана.

    - Они очень много раз пытались через индивидуальные петиции разрешить эту ситуацию, — сказала представляющий рабочих адвокат Лаура Сгро. - Поэтому этот шаг довольно радикальный. После многих лет обсуждений это первый коллективный иск. Сейчас у нас 49 человек, но я думаю, что в ближайшие несколько дней это число увеличится.

    По данным The Guardian, сотрудники направили петицию в губернаторство Ватикана, утверждая, что трудовые правила города-государства «подрывают достоинство и здоровье каждого работника», включая оплату сверхурочных часов по более низким ставкам и недостаточные меры по охране труда и технике безопасности.

    В 2023 году музеи Ватикана посетили почти 7 млн человек. Хранители и гиды уже давно выражают обеспокоенность по поводу переполненности и условий безопасности. В здании есть несколько запасных выходов, но вдоль прохода Сикстинской капеллы длиной в милю их всего два - по одному с каждого конца.

    Музеи Ватикана – это обширная структура, которая состоит из 54 галерей. В их число входит Сикстинская капелла. В организации работают более 700 человек. Музеи являются основным источником дохода Ватикана, принося миллионы евро каждый год.

    Теги:
    Суды Ватикан Папа Римский Мировые новости Искусство
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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