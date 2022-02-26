Сотрудники Мининдустрии соревновались в лыжных гонках в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среди сотрудников Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК прошли соревнования по лыжным гонкам, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу ведомства.
Глава ведомства Каирбек Ускенбаев поблагодарил коллег за участие в соревнованиях и пожелал удачи.«Организация и проведение подобных спортивных мероприятий в первую очередь развивает командный дух и усиливает сплоченность коллектива, что немаловажно в нашей работе», - отметил министр.
В числе участников спортивного мероприятия были сотрудники Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Комитета транспорта, Комитета индустриального развития, Комитета гражданской авиации и Комитета автомобильных дорог.
По результатам соревнований, в личном зачете среди женщин лучший результат показала главный эксперт Комитета индустриального развития Мольдир Топанова, второе место заняла инспектор по делопроизводству Комитета автомобильных дорог (КАД) Айгерим Булекбаева, третье мест - главный эксперт КАД МИИР РК Бибигуль Кабдешева.В соревнованиях среди мужчин не было равных сотруднику Комитета автомобильных дорог Ардак Азатулы. На вторую ступень пьедестала поднялся главный эксперт Комитета гражданской авиации Ербол Климов, на третьем месте - эксперт Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Насыр Алишер.
Победителям были вручены дипломы и памятные подарки.
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