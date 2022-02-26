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Сотрудники Мининдустрии соревновались в лыжных гонках в Нур-Султане

26 Февраля 2022 23:06
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Сотрудники Мининдустрии соревновались в лыжных гонках в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среди сотрудников Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК прошли соревнования по лыжным гонкам, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу ведомства.

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Глава ведомства Каирбек Ускенбаев поблагодарил коллег за участие в соревнованиях и пожелал удачи.

«Организация и проведение подобных спортивных мероприятий в первую очередь развивает командный дух и усиливает сплоченность коллектива, что немаловажно в нашей работе», - отметил министр.

В числе участников спортивного мероприятия были сотрудники Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Комитета транспорта, Комитета индустриального развития, Комитета гражданской авиации и Комитета автомобильных дорог.

По результатам соревнований, в личном зачете среди женщин лучший результат показала главный эксперт Комитета индустриального развития Мольдир Топанова, второе место заняла инспектор по делопроизводству Комитета автомобильных дорог (КАД) Айгерим Булекбаева, третье мест - главный эксперт КАД МИИР РК Бибигуль Кабдешева.

В соревнованиях среди мужчин не было равных сотруднику Комитета автомобильных дорог Ардак Азатулы. На вторую ступень пьедестала поднялся главный эксперт Комитета гражданской авиации Ербол Климов, на третьем месте - эксперт Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Насыр Алишер.

Победителям были вручены дипломы и памятные подарки.



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#Нур-Султан   #Спорт   #МИИР РК  
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