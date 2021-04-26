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    10:51, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Сотрудники Минэкологии приняли участие в посадке деревьев к 30-летию Независимости Казахстана

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ -К 30-летию Независимости Казахстана, а также в рамках национального дня посадки деревьев Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан посажено символическое количество – 30 деревьев – на территории Кызылжарского лесничества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Мероприятие организовано в рамках проекта «Таза табиғат». Это просветительская и воспитательная акция, цель которой – формирование экологической культуры, основанной на осознании ответственности каждого за состояние окружающей среды.

    Напомним, 5 февраля Глава государства на первом заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости РК предложил реализовать проект «Таза табиғат». Одним из важнейших направлений проекта является посадка деревьев. Министерством экологии была поддержана данная инициатива и в дни празднования «Наурыз мейрамы» в регионах страны прошла масштабная акция по посадке деревьев и благоустройству территорий.


    Теги:
    30 лет Независимости Экология Акмолинская область
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