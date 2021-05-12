​​Сотрудники Минэкологии перечислят однодневную зарплату пострадавшим от лесного пожара в Риддере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК перечислят однодневную заработную плату в поддержку пострадавших от лесного пожара в городе Риддере Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Напомним, 10 мая на территории КГУ «Риддерское лесное хозяйство» начался лесной пожар. Ориентировочная площадь пожара на территории, покрытой лесом, по состоянию 19600 часов 10 мая составила 310,0 га. По данным территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, пожар остановлен, распространений нет, внутри кромки пожара ведется дотушивание. На месте происшествия работают 231 человек и 46 единиц техники лесной охраны и ДЧС, а также вертолет РГКП «Казавиалесоохрана»

Сотрудники министерства приносят свои соболезнования родным и близким погибшей в пожаре, желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Отметим, на площади, пройденной пожаром, основной произрастающей породой является сосна обыкновенная с вкраплениями березы. Из представителей животного мира встречаются белка обыкновенная и лиса. Кроме того, произрастает реликтовый сосновый бор - ценнейший генетический фонд, и рябина, береза, осина.



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