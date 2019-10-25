Сотрудники миграционной службы осуждены за взятки от гастарбайтеров в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департаментом КНБ по Павлодарской области в ноябре 2018 года пресечена противоправная деятельность и.о. начальника отдела миграционной службы ОП г. Аксу майора полиции Е. Асаинова, инспекторов этого же подразделения капитана полиции Д. Алаева и капитана полиции С. Баязит. Они организовали системное получение денежных вознаграждений при регистрации трудовых мигрантов из стран СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

26 сентября текущего года приговором Аксуского городского суда указанные лица признаны виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 394 ч.2 («Организация незаконной миграции») , 361 ч.1 («Злоупотребление должностными полномочиями») , 366 ч.3 п.1,2,4 («Получение взятки») УК РК.

Им назначено наказание в виде штрафа в размере 35-кратной суммы взятки, т.е. 5 млн 250 тыс. тенге каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу 14 октября.