+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 15 °С
USD 388.93 EUR 432.84
RUB 6.09 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сотрудники миграционной службы осуждены за взятки от гастарбайтеров в Павлодарской области

25 Октября 2019 14:22
Поделиться:
Сотрудники миграционной службы осуждены за взятки от гастарбайтеров в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департаментом КНБ по Павлодарской области в ноябре 2018 года пресечена противоправная деятельность и.о. начальника отдела миграционной службы ОП г. Аксу майора полиции Е. Асаинова, инспекторов этого же подразделения капитана полиции Д. Алаева и капитана полиции С. Баязит. Они организовали системное получение денежных вознаграждений при регистрации трудовых мигрантов из стран СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Новости по теме

Судья Жанаозенского городского суда и служащий акимата приговорены за взятку
Адвокат Коллегии адвокатов Шымкента подозревается в посредничестве во взяточничестве Руководитель отдела ЖКХ в Сатпаеве подозревается в получении взятки Штраф на колонию поменяли подстрекателю к даче взятки в Кокшетау

26 сентября текущего года приговором Аксуского городского суда указанные лица признаны виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 394 ч.2 («Организация незаконной миграции») , 361 ч.1 («Злоупотребление должностными полномочиями») , 366 ч.3 п.1,2,4 («Получение взятки») УК РК.

Им назначено наказание в виде штрафа в размере 35-кратной суммы взятки, т.е. 5 млн 250 тыс. тенге каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу 14 октября.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Коррупция,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив