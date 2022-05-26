26 Мая 2022 11:17

Сотрудники «Қызылорда Тазалығы» будут бесплатно ездить на общественном транспорте

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – С 1 июня этого года сотрудники коммунальной компании «Қызылорда тазалығы» смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За помощью к акиму области обратилась сотрудница КГУ «Қызылорда тазалығы» Гуляим Каргабаева, которая на протяжении 18 лет работает на предприятии. Она часто пользуется общественным транспортом, поэтому для нее это существенная трата.

«Особое уважение должно быть к работникам ТОО «Кызылорда Тазалығы», которые и в жару, и в холод добросовестно поддерживают чистоту города. Должна быть оказана максимальная поддержка гражданам, работающим на улицах города от рассвета до заката. Поэтому с 1 июня необходимо организовать бесплатный проезд всех сотрудников данного учреждения в общественном транспорте», - сказал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

Аким области поручил акиму города Кызылорды Асылбеку Шаменову с 1 июня ввести бесплатный проездной билет для сотрудников компании в общественном транспорте.