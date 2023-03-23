Сотрудники костанайской скорой помощи запустили челлендж национальных блюд

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Instagram областной станции скорой помощи сотрудники, переодевшись в национальные костюмы и зафиксировав праздничный вид и настроение на фото, делятся своими любимыми рецептами казахских национальных блюд. Такой своего рода челлендж запущен в преддверии Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тюркский Новый год не обходится без богатого дастархана. Считается, что если стол ломится от яств в праздничный день, то и весь год будет проведен в достатке. Мы решили подойти к этому ответственно и собрали от сотрудников скорой помощи рецепты национальных блюд. С радостью, все оставшиеся до праздника дни, будем делиться с вами тонкостями и авторскими изюминками приготовления традиционных блюд казахской кухни», - сообщается в посте.

С момента старта конкурса своими рецептами делятся сотрудники скорой помощи со всех уголков Костанайской области. К примеру, свой вариант куырдака озвучил заместитель главного врача Давид Саркисян.

«Куырдак – блюдо, приготовленное из легкого-печени, шеи, грудного мяса, сердца, почки, кишечника (на любителя) . Для этого нарезают и обсушивают брюшной или курдючный жир. Сначала на него кладут нарезанные легкие, сердце, кишки (по желанию), шейку, грудное мясо. Казан кипит на максималке. Жарим в течении 15-20 минут. Затем добавляем печень, лук, возможно, мелко нарезанный картофель. Тушим до полной готовности, в зависимости от возраста мяса», - пишет Саркисян.

Не отстают от него и коллеги из районов. Фельдшер Наурзумской подстанции скорой помощи Гульсим Таскумбаева предлагает приготовить на праздничный столкурт.

«Нам понадобится плотная марля. Ею нужно застелить дно дуршлага, а края свесить. Простокваша должна быть натуральная, из хорошего обезжиренного кипяченого коровьего молока, густая. Простоквашу смешаем с 40 граммами соли. И выливаем в дуршлаг. Марлю концами завязываем в узелок вокруг простокваши. Узелок подвешиваем в проветриваемом помещении над емкостью, в которую будет стекать сыворотка, на 24 часа. Получившийся продукт можно взбить венчиком, чтобы стало попышнее, затем смешаем с 10 граммами соли, тщательно вымесим. Из смеси делаем шарики, постоянно смачивая руки водою. Шарики кладем на доску не плотно друг к другу, слегка подсушим от влаги. Накрываем шарики сухой марлей и оставляем в проветриваемом помещении на 3-5 дней. Хранить курт можно долго, в холодильнике, завернутым в бумагу», - отмечает Гульсим Таскумбаева.

Куда же без бешбармака. Свой рецепт приготовления главного казахского блюда предлагает водитель Камыстинского отделения подстанции скорой помощи Евгений Дущенко. Все по классике. Но варить мясо конины, как рекомендует Дущенко, нужно не менее трех часов, чтобы бульон буквально пропитался вкусом и ароматом конины.

Предлагает приготовить к праздничному столубауырсаки команда Кушмурунского отделения станции скорой неотложной медицинской помощи.

«Берем 300 мл воды, добавляем 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку сахара, добавляем разогретое сливочное масло 50 мл, 1 столовую ложку дрожжей. Туда же добавляем 400 грамм муки. Замешиваем не тугое, эластичное тесто и оставляем в теплом месте на час, периодически осаживая тесто. После этого раскатываем тесто, разрезаем его на ромбики и жарим в кипящем масле до золотистого цвета», - делятся они.

В свою очередь, фельдшер Лисаковского отделения скорой помощи Климентионок Владислав предлагает приготовить блюдококтал.

«Коктал - это традиционное казахское блюдо. Оно имеет глубокие исторические корни и сегодня продолжает быть одним из любимых во многих семьях. Название блюда с казахского переводится как «ива». Все потому, что изначально именно на ивовых ветках готовили это необычное блюдо. Рыба горячего копчения совершенно не чистилась, и даже голову в процессе приготовления оставляли.

Коктал можно приготовить в духовке. В основном мы так делаем, он будет не менее вкусным. Рыба должна быть из семейства карповых (карп, сазан, амур)», - пишет Владислав.

По рецепту, для коктала рыбу разрезают по хребту вместе с головой, удаляют внутренности, промывают и подсушивают. Нарезают кольцами лук, помидоры, лимон, сладкий перец. Рыбу стоит немного посолить, поперчить, сбрызнуть соком лимона. Смазанную соусом рыбу отправляют в духовку на час при 170 градусах. И потом можно смело подавать красивое блюдо к праздничному столу.

И таких вкусных и детальных рецептов от сотрудников скорой помощи все больше. Конкурс в самом разгаре. Планируется, что авторов рецептов, набравших наибольшее количество лайков, ждут призы.