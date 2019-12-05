Сотрудники костанайской колонии спасли жителей дома от пожара

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - При обходе наружной прилегающей территории колонии строгого режима Департамента УИС по Костанайской области двое сотрудников заметили дым и легкое возгорание в жилом доме неподалеку от участка, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс служба КУИС МВД РК, офицеры сообщили о происходящем в дежурную часть учреждения и бросились к дому, где уже горели хозяйственные постройки, дымом заволокло двор и соседние дома.

По словам сотрудников, на раздумье не было времени, поскольку существовала реальная угроза распространения огня по сгораемым частям на территории дома. Сотрудники учреждения преодолели ограждение дома, разбудили жителей дома и соседей. Жильцов они незамедлительно вывели их на улицу.

Хозяйкой дома оказалась пожилая женщина, которая на момент возгорания находилась внутри, также в соседней квартире находилась семейная пара. Старший лейтенант юстиции Толепберген Ғалибек и лейтенант юстиции Бекдауытов Дархан, дождавшись службу пожаротушения и убедившись, что очаг возгорания погашен, вернулись на рабочие места.

Жители дома поблагодарили сотрудников учреждения за оказанную помощь, за оперативность и слаженную работу в чрезвычайной ситуации.