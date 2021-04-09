Сотрудники костанайского СОБРа стали лучшими на чемпионате Казахстана

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники специального отряда быстрого реагирования департамента полиции Костанайской области стали победителями Республиканского турнира по кикбоксингу и панкратиону, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылку на пресс-службу ведомства.

Чемпионат Республики Казахстан по панкратиону среди взрослых и молодежи проходил с 31 марта по 5 апреля в Шымкенте.

Инспектор СОБР ДП Костанайской области Аманбек Жаманкараев боролся в разделе «элит» до 60 кг. До финала он победил четверых спортсменов, лишь в решающем бою с минимальным перевесом уступил сопернику из столицы. Но серебряная медаль чемпионата Казахстана дает возможность защитить честь страны в мировом ринге.

По словам старшего лейтенанта полиции и мастера спорта Аманбека Жаманкараева, в чемпионате страны не бывает слабых соперников, и все участники соревнований достойные бойцы.

«В первую очередь, хочу поблагодарить тренеров и руководство департамента полиции Костанайской области, которые поддержали нас и за оказанные доверие к нам. Весь турнир старались защитить честь области. Теперь на нас лежит еще больше ответственности - защитить флаг страны на чемпионате мира, на котором соберутся лучшие бойцы всего мира»,- добавил Аманбек Жаманкараев.

Хороший результат показали сотрудники костанайской полиции в Восточном Казахстане, где прошел чемпионат республики по кикбоксингу. Инспекторы СОБР Айбек Мукашев, Мади Тохтаров и Темирлан Кабиев были одними из лучших и получили путевки на предстоящий чемпионат мира.

В весовой категории свыше 90 кг старший лейтенант полиции Айбек Мукашев занял второе место, Темирлан Кабиев, который выступал до 91 кг и Мади Тохтаров 86 кг заняли первое место. По словам Мади Тохтарова ,данный турнир был непростым, так как участвовали действительно сильнейшие спортсмены республики.

«В таких серьезных соревнованиях сильно помогает подготовка. Ежедневные тренировки способствуют быть в форме и побеждать», - сказал Мади Тохтаров.

Спортсмены отмечают большую поддержку со стороны руководства департамента области. Так, командир подразделения СОБР подполковник полиции Жанибек Мухамеджанов, а также командир взвода майор полиции Куаныш Бабакаев не только отпускают ребят на тренировки, но и лично тренируют сотрудников полиции.

Теперь костанайцы представят не только область, по и всю страну на чемпионате мира в Турции.