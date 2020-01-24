Сотрудники Конституционного Совета приняли челлендж #БізБіргеміз и передали эстафету Верховному Суду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Конституционного Совета приняли участие в челлендже по уборке снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КС.

«В рамках Года волонтера сотрудники Конституционного Совета приняли участие в челлендже «Біз біргеміз» по очистке столицы от снега, который поддержал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев», - говорится в сообщении.

Принявшие вызов сотрудники очистили от снега территорию, прилегающую к зданию, где размещается Совет, и передали э стафету аппарату Верховного Суда Республики Казахстан.