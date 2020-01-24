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Сотрудники Конституционного Совета приняли челлендж #БізБіргеміз и передали эстафету Верховному Суду
24 Января 2020 17:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Конституционного Совета приняли участие в челлендже по уборке снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КС.
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«В рамках Года волонтера сотрудники Конституционного Совета приняли участие в челлендже «Біз біргеміз» по очистке столицы от снега, который поддержал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев», - говорится в сообщении.
Принявшие вызов сотрудники очистили от снега территорию, прилегающую к зданию, где размещается Совет, и передали э стафету аппарату Верховного Суда Республики Казахстан.
Ключевые слова: Общество,
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