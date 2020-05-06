Сотрудники Комитета по ЧС поздравили с Днем Победы труженика тыла Аяпкали Кажкенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК в преддверии Дня Победы поздравили труженика тыла, ветерана органов гражданской защиты Кажкенова Аяпкали Кажкеновича. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК Барат Дузакбаев и начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков поздравили труженика тыла, вручили ему благодарственное письмо от имени председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимира Беккера в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«В преддверии Дня Победы мы пришли поздравить Вас и поблагодарить за упорный труд. Вы являетесь примером для подрастающего поколения. Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни», - сказал заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК Барат Дузакбаев.

Подполковник внутренней службы в отставке Аяпкали Кажкенов поступил в органы внутренних дел в мае 1958 года на должность пожарного инспектора Джамбейтинского районного отдела внутренних дел Западно-Казахстанской области. Он прошел путь от районного пожарного инспектора до заместителя начальника областного отдела пожарной охраны, внес большой вклад в развитие и укрепление противопожарной службы. Благодаря его упорству и целеустремленности в Джамбейтинском районе одним из первых в области была создана районная профессиональная часть, построено пожарное депо на два выезда.

Ему неоднократно присваивалось звание «Лучший инспектор государственного пожарного надзора Республики Казахстан». За весь период службы Аяпкали Кажкенову приходилось руководить тушением крупных и сложных пожаров. В ходе встречи он рассказал о том, за какие заслуги ему вручили медали «За отвагу на пожаре».

«В 1968 году участвовал в тушении возгорания хлебных массивов. Нам удалось спасти огромную площадь сенокосов и хлебных массивов, где созревал урожай. В конце 70-х руководил тушением пожара памятника «Храм Христа Спасителя». Огонь вспыхнул неожиданно, охватил центральный купол и находившуюся под ним площадь. Создалась угроза полного уничтожения исторического памятника. В тушении пожара принимал участие весь пожарный гарнизон областного центра, к счастью, никто не пострадал, а объект был спасен», - рассказал труженик тыла.

В ноябре 1989 года Аяпкали Кажкенов вышел на пенсию в звании подполковника внутренней службы. Несмотря на свой возраст, он не теряет связи с противопожарной службой, всегда готов поделиться своим опытом с молодыми сотрудниками.

«Хочу выразить благодарность за то, что не забываете, всегда помните, интересуетесь, как у нас дела. Поздравляю с наступающим великим праздником – Днем Победы. Хочу пожелать мира, единства и дружбы», - сказал в завершение встречи труженик тыла, ветеран органов гражданской защиты Аяпкали Кажкенов.