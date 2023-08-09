Сотрудники колонии спасли ребенка в заброшенном здании в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области с высоты второго этажа заброшенного здания чуть не сорвался мальчик. Сотрудники учреждения №23, более известного как женская колония, успели спасти ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС региона.

Инцидент произошел вечером 7 августа. На телефон караульного помещения учреждения №23 поступило сообщение от часового поста №5 старшего сержанта Алтынбека Мукашева о том, что со стороны заброшенного здания за территорией учреждения были слышны крики ребенка, который звал на помощь.

Незамедлительно на место были выдвинуты сотрудники учреждения старший сержант Болатбек Букенов, младший сержант Аян Серик и капитан юстиции Балнур Ахметханова.

Прибыв на место, сотрудники увидели свисающего из окна плачущего ребенка 7-8 лет. Как выяснилось, ребенок залез на окно заброшенного здания и повис на высоте второго этажа. К счастью, в этот момент подоспели сотрудники учреждения, которые затащили его в помещение и помогли выйти из заброшенного здания.

Все закончилось благополучно, мальчик был передан в руки мамы.

Я благодарна сотрудникам учреждения, что они успели уберечь моего сына от беды, спасибо им за отзывчивость и доброту. Ведь несмотря на свою нелегкую службу люди в погонах всегда готовы прийти на помощь каждому из нас», – говорит мама мальчика Саркыт.

По словам заместителя начальника учреждения №23 подполковника юстиции Уалихана Жумашева, благодаря четким и слаженным действиям наших сотрудников удалось избежать несчастного случая. Он призвал жителей не оставлять детей без присмотра и не позволять детям играть возле заброшенных зданий.