Сотрудники колонии ловят перебросчиков «запрещенок» в противочумных костюмах
Так, был задержан 46-летний мужчина при попытке переброса трех свертков. При личном досмотре в кармане его куртки был обнаружен сверток с мобильным телефоном и два свертка с 50 белыми таблетками.
«Данный гражданин не заметил сотрудников в белых противочумных костюмах, слившихся со снегом. Сотрудники тихо наблюдали за ним, а он, оглядываясь по сторонам, и убедившись, что вокруг никого нет, направился к ограждению колонии, достав из кармана свертки. В этот момент он и был взят с поличным. В отношении нарушителя составлен протокол, а данный факт зарегистрирован в КУИС и направлен для принятие процессуального решения», - прокомментировал начальник областного ДУИС по ВКО Джанболат Калетаев.
Сотрудниками ОВ-156/20 за два месяца было предотвращено несколько фактов переброса, в результате которых изъято около 20 телефонов, спирт и полкилограмма наркотиков.