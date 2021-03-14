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    15:14, 14 Март 2021 | GMT +6

    Сотрудники колонии ловят перебросчиков «запрещенок» в противочумных костюмах

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    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники колонии оделись в белые противочумные костюмы для задержания перебросчиков запрещенных предметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента УИС по ВКО.

    Так, был задержан 46-летний мужчина при попытке переброса трех свертков. При личном досмотре в кармане его куртки был обнаружен сверток с мобильным телефоном и два свертка с 50 белыми таблетками.

    «Данный гражданин не заметил сотрудников в белых противочумных костюмах, слившихся со снегом. Сотрудники тихо наблюдали за ним, а он, оглядываясь по сторонам, и убедившись, что вокруг никого нет, направился к ограждению колонии, достав из кармана свертки. В этот момент он и был взят с поличным. В отношении нарушителя составлен протокол, а данный факт зарегистрирован в КУИС и направлен для принятие процессуального решения», - прокомментировал начальник областного ДУИС по ВКО Джанболат Калетаев.

    Сотрудниками ОВ-156/20 за два месяца было предотвращено несколько фактов переброса, в результате которых изъято около 20 телефонов, спирт и полкилограмма наркотиков.


    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Правоохранительные органы
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