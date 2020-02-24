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Сотрудники КНБ задержали наркокурьеров с партией героина на 50 млн тенге в аэропорту Актау
24 Февраля 2020 17:57
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности в международном аэропорту города Актау задержаны трое граждан Казахстана по факту организации контрабанды из Ирана наркотического вещества «героин», провозимого в желудке задержанных. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
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В результате проведения оперативно-следственных мероприятий в брюшной полости задержанных обнаружено и изъято 302 капсулы героина, общий вес которых составил порядка 1 кг (эквивалент 5 000 разовых доз), стоимостью 50 миллионов тенге.
По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.297 и ст.286 ч.2 п.4 и ч.4 УК РК. Задержанные лица водворены в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается.
Ключевые слова: Мангистауская область, КНБ РК,
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