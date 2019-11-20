Сотрудники КНБ пресекли в Алматы канал незаконной миграции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом КНБ РК по городу Алматы во взаимодействии с прокуратурой Алматы пресечена преступная деятельность группы лиц, организовавшей канал незаконной миграции граждан стран Центральной Азии в Республику Казахстан. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«В преступную группу входили сотрудники Центра миграционных услуг города Алматы, а также ряд посредников, оказывавших услуги по ускорению оформления документов, в том числе выдачи иностранцам фиктивных справок формы №086», - говорится в сообщении.





В результате обысков у фигурантов уголовного дела изъяты свыше 40 паспортов иностранных граждан, более 2 млн тенге и другие документы по легализации иностранцев в Казахстане.





Преступная деятельность указанной группы носила системный и длительный характер. Иностранцы регистрировались по подложным адресам, заключались фиктивные трудовые договора.

Проводятся следственные мероприятия.