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Сотрудники КНБ пресекли в Алматы канал незаконной миграции
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом КНБ РК по городу Алматы во взаимодействии с прокуратурой Алматы пресечена преступная деятельность группы лиц, организовавшей канал незаконной миграции граждан стран Центральной Азии в Республику Казахстан. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
«В преступную группу входили сотрудники Центра миграционных услуг города Алматы, а также ряд посредников, оказывавших услуги по ускорению оформления документов, в том числе выдачи иностранцам фиктивных справок формы №086», - говорится в сообщении.
В результате обысков у фигурантов уголовного дела изъяты свыше 40 паспортов иностранных граждан, более 2 млн тенге и другие документы по легализации иностранцев в Казахстане.
Преступная деятельность указанной группы носила системный и длительный характер. Иностранцы регистрировались по подложным адресам, заключались фиктивные трудовые договора.
Проводятся следственные мероприятия.
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