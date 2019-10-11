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вчера 18:09
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вчера 17:45
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вчера 16:50
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Сотрудники КНБ пресекли теракт в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Комитете национальной безопасности (КНБ) РК рассказали об осужденном мужчине, который готовил теракт в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.
«Вступил в законную силу приговор Алмалинского районного уголовного суда Алматы об осуждении на 10 лет лишения свободы гражданина РК Битимбаева А.Ж. по фактам приготовления к акту терроризма, пропаганды терроризма, разжигания религиозной вражды и незаконного хранения огнестрельного оружия», - сообщили в КНБ.
Как отмечается в сообщении, он попал в поле зрения КНБ как приверженец деструктивной религиозной идеологии и сторонник запрещенной в Республике Казахстан международной террористической организации «ДАИШ».
В ходе проверки была получена информация о подготовке им терактов с использованием взрывчатки в местах массового скопления населения под влиянием агитации «ДАИШ» в Интернете.
После совершения атаки он намеревался перебраться в Сирию для вступления в ряды зарубежных боевиков и продолжения террористической деятельности.
Для срыва указанных замыслов Битимбаева в апреле текущего года в Алматы произведено его задержание силами КНБ с привлечением органов внутренних дел.
При обыске у него изъяты огнестрельное и травматическое оружие, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, схемы трёх торгово-развлекательных центров, маска и перчатки.
Вина Битимбаева полностью доказана свидетельскими показаниями, вещественными и иными доказательствами.
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