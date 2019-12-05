Сотрудники КНБ ликвидировали канал синтетических наркотиков в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – ДКНБ РК по Акмолинской области пресечена деятельность наркогруппировки, организовавшей региональный канал поставок синтетических наркотиков PVP из города Нур-Султана. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо жителей Акмолинской области, причастные к сбыту синтетических наркотиков через социальные сети и Интернет-ресурсы на территории Акмолинской области.

По местам проживания задержанных изъято более 300 грамм синтетических наркотиков PVP (пиролидиновалерофенон), емкости с остатками изъятого вещества, полиэтиленовые пакеты для их расфасовки, устройства для употребления наркотиков и электронные весы», - говорится в сообщении.

ДКНБ РК по Акмолинской области данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.3 ст.297 УК РК. Задержанные лица водворены в ИВС УП города Кокшетау. Проводится досудебное расследование.