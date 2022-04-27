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    21:02, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Сотрудники карагандинской фирмы-организатора смертельного прыжка работали неофициально

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ни один сотрудник фирмы, осуществлявшей опасные прыжки с тарзанки, не был оформлен официально. Об этом стало известно на очередном заседании суда по делу о гибели 34-летней Евгении Леонтьевой на роупджампинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Караганде в Казбекбийском районном суде продолжаются судебные разбирательства по делу о гибели 34-летней Евгении Леонтьевой. Как стало известно из материалов дела, директор фирмы «Fly Казахстан» Илья Ильичев зарегистрировал ТОО летом 2021 года. Не смотря на то, что фирма осуществляла прыжки с высоты, все сотрудники работали там неофициально.

    Во время несчастного случая владелец фирмы Илья Ильичев находился в России. В это время он устраивал похороны матери. Однако и после этого директор «Fly Казахстан» не появился не территории РК. Казахстанская полиция объявила его в международный розыск.

    Подсудимый Александр Музникас и еще один сотрудник фирмы признались, что работали в «Fly Казахстан» неофициально. Заплату они получали либо переводом на карточку, либо деньги им выдавала Екатерина Савицкая, которая не призналась, что работала в этой фирме. Она утверждает, что помогала Илье Ильичеву «по-дружески» вести социальные сети, и не брала за это оплату.

    Также во время заседания стало известно, что у инструкторов не было специальной подготовки и соответствующих сертификатов об обучении. На сегодняшнем заседании показания дал один из пяти техников-инструкторов Лев Глуховский.

    По его словам, он устроился в «Fly Казахстан» по объявлению о наборе сотрудников. Прошел двухмесячную стажировку у Ильи Ильичева. Однако никаких документов об обучении он не получил.

    Во время прыжка клиента работали три инструктора: один наверху и двое снизу. В обязанности верхнего инструктора входила задача подготовки клиентов к прыжку, надевать амуницию, проводить словесный инструктаж и, дождавшись сигнала, отправлять людей на прыжок.

    У инструкторов на земле были свои обязанности. Один из них должен был крепить тормозную систему к дереву, чтобы клиент плавно спускался, а второй должен был встречать людей внизу и снимать с них амуницию. Лев Глуховский в тот день крепил тормозную систему.

    По словам Глуховского, в тот день Александр Музникас не сообщил вес Евгении Леонтьевой и, не дождавшись его сигнала, разрешил ей прыгать. Александр Музникас, в свою очередь, сообщил, что Глуховкий вообще покинул свое рабочее место и поэтому не успел привязать трос.

    Следующее заседание по этому делу пройдет 5 мая.


    Теги:
    Карагандинская область Караганда Суды Происшествия Правоохранительные органы
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