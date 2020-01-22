Сотрудники инспекции лесного хозяйства подозреваются во взяточничестве в ВКО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Руководитель и ряд сотрудников Бухтарминского отдела Восточно-Казахстанской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира подозреваются в том, что брали взятки от браконьеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.
Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области пресечены факты системной коррупции в Бухтарминском отделе Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии РК.
Начато следствие в отношении рукодителя данного отдела и ряда его подчиненных, подозреваемых в получении на системной основе взяток в размере от 50 тыс. до 200 тыс.тенге от браконьеров за общее покровительство и попустительство незаконному вылову рыбы запрещенными методами (синтетическими мононитями), а также на резервных (запрещенных) участках Бухтарминского водохранилища во время нереста.
Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом.
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