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    16:06, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Сотрудники и воспитанники детского сада пострадали в ДТП в Кызылорде

    В Кызылорде произошло столкновение автомобиля, в котором находились воспитанники частного детского сада, с общественным транспортом. Об этом сообщили в городском отделе образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    авария, ДТП
    Коллаж: Kazinform

    Несчастный случай произошёл 1 июля около восьми часов утра. Автомобиль, в котором находились дети, не являлся официальным транспортным средством детского сада. Им управлял супруг сотрудницы, работающей помощником воспитателя в этом частном детском учреждении.

    — В результате дорожно-транспортного происшествия воспитанники в тяжёлом состоянии были доставлены в реанимационное отделение детской больницы. Один из детей находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких, другой — под наблюдением в реанимации. Водитель легкового автомобиля госпитализирован в травматологическое отделение областной многопрофильной больницы. Помощник воспитателя, которая также находилась в машине, находится в реанимационном отделении той же больницы, — говорится в официальном сообщении городского отдела образования.

    В ведомстве также отметили, что в отношении данного частного детского сада будет проведена внеплановая проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.

    Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции области.

    — Проводится досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью людей. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение, — говорится в заявлении полиции.

    Сотрудники правоохранительных органов в очередной раз призвали всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

    В апреле микроавтобус, перевозивший детей в садик, попал в ДТП в городе Косшы Акмолинской области.

    Теги:
    Детсады Кызылорда ДТП Регионы Казахстана Дети Кызылординская область Авария
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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