Сотрудники департамента по ЧС получили вакцину от КВИ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане сотрудники городского Департамента по ЧС и работники заводов индустриального парка прошли вакцинацию против COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан организовало выезд мобильных групп на рабочие места и проводит вакцинацию сотрудников данных учреждений. Для безопасности организован отдельный кабинет для желающих получить вакцину против COVID-19. А во избежание скопления людей в одном месте был составлен строгий график приема.

«Прибытие мобильных групп облегчит нашу работу. Потому что большинство работников завода хотят получить вакцину на рабочем месте. Работодателю и сотрудникам очень удобно сразу делать прививки, не прекращая работу», - пояснил заместитель заведующего городской поликлиникой №14 Есбол Омаров.

Перед вакцинацией специалисты проходят обязательное медицинское обследование, разъясняется алгоритм получения вакцины против коронавируса.

Николай Бабабин, получивший первый компонент вакцины, работник завода «Локомотив құрастыру зауыты», отметил:

«Чем находиться в числе больных, лучше быть в числе привитых».

Врачи считают вакцинацию и коллективный иммунитет эффективным способом предотвращения распространения коронавируса. Для его развития необходимо привить не менее 60% взрослого населения.

Сотрудники департамента по ЧС Нур-Султана также проходят коллективную вакцинацию.

Для проведения массовых прививок на место выехала выездная бригада медперсонала городской поликлиники №3. Всего в ДЧС города вакцинацию прошли более 100 человек.

Сегодня провакцинированы сотрудники ряда столичных ведомств и предприятий. Всего в городе вакцину получили более 55 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Казахстане первым компонентом провакцинировано 644 643 человека, из них получившие прививку вторым компонентом - 116 786 человек.