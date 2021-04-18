Сотрудники департамента по ЧС получили вакцину от КВИ в Нур-Султане
Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан организовало выезд мобильных групп на рабочие места и проводит вакцинацию сотрудников данных учреждений. Для безопасности организован отдельный кабинет для желающих получить вакцину против COVID-19. А во избежание скопления людей в одном месте был составлен строгий график приема.
«Прибытие мобильных групп облегчит нашу работу. Потому что большинство работников завода хотят получить вакцину на рабочем месте. Работодателю и сотрудникам очень удобно сразу делать прививки, не прекращая работу», - пояснил заместитель заведующего городской поликлиникой №14 Есбол Омаров.
Перед вакцинацией специалисты проходят обязательное медицинское обследование, разъясняется алгоритм получения вакцины против коронавируса.
Николай Бабабин, получивший первый компонент вакцины, работник завода «Локомотив құрастыру зауыты», отметил:
«Чем находиться в числе больных, лучше быть в числе привитых».
Врачи считают вакцинацию и коллективный иммунитет эффективным способом предотвращения распространения коронавируса. Для его развития необходимо привить не менее 60% взрослого населения.
Сотрудники департамента по ЧС Нур-Султана также проходят коллективную вакцинацию.
Для проведения массовых прививок на место выехала выездная бригада медперсонала городской поликлиники №3. Всего в ДЧС города вакцинацию прошли более 100 человек.
Сегодня провакцинированы сотрудники ряда столичных ведомств и предприятий. Всего в городе вакцину получили более 55 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Казахстане первым компонентом провакцинировано 644 643 человека, из них получившие прививку вторым компонентом - 116 786 человек.