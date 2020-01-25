Сотрудники департамента экономических расследований вышли на уборку снега в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департамент экономических расследований по Павлодарской области поддержал челлендж #Бізбіргеміз, вывезя десять грузовиков снега из двора жилого дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Убрали снег, помогли коммунальным службам и гражданам нашего города, чтобы было комфортно передвигаться по улицам», - сообщили корреспонденту Казинформа в департаменте экономических расследований по Павлодарской области.
Весь коллектив департамента принял активное участие, отметили в ведомстве.
«Сотрудниками департамента экономических расследований по Павлодарской области проведена уборка снега по улице Толстого, 98, а именно парковки, тротуара, прилегающей к ней территории, а также внутреннего двора с вывозом десяти грузовиков со снегом».
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