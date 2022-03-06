Сотрудники ДЧС ЗКО спасли восемь человек из снежных заносов

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области спасены восемь человек, оставшихся в снежных заносах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС ЗКО пояснили, что это произошло 6 марта на территории Таскалинского района.

Сообщается, что в 09:03 часов на 82-м километре дороги Урал-Саратов автомобиль съехал на обочину.

Силами сотрудников Таскалинского районного отдела по ЧС и пожарного поста № 15 автомобиль «Фольксваген-Транспортер» был вывезен на расчищенное от снега место. В автомобиле находились восемь человек, один из них ребенок. Они не нуждались в медицинской помощи.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории области ограничено движение грузового и перевозочного транспорта по дорогам республиканского значения Самара-Шымкент и Уральск-Атырау. Также закрыты дороги республиканского значения Уральск-Таскала, областного значения – Таскала-Аккурай-Болашак – граница РФ и Большой Шаган-Переметный. В связи с этим жителей просим не выезжать в дорогу на дальние расстояния», - прокомментировал заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, полковник гражданской защиты Рашид Блялов.