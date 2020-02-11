Сотрудники ДЧС спасли автобус с гражданами Узбекистана, сломавшийся на трассе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 6 часов утра на трассе Самара-Шымкент сотрудники ДЧС спасли автобус с пассажирами гражданами Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Автобус с 22 пассажирами, в том числе с 20 гражданами Узбекистана, выехал из Шымкента по направлению г. Москва. На 950 километре трассы Самара-Шымкент автобус сломался.
«Автобус маршрутом Шымкент-Москва в связи с технической неисправностью застрял на 950 километре автодороги Самара-Шымкент в Айтекебийском районе. К нам поступил вызов с просьбой о помощи. В 6 часов 26 минут на место вызова были направлены 2 человека и 1 единица техники ПП-10 ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ», а также 4 техника бригады трассового медико-спасательного пункта. Пассажиры были вызволены из автобуса и доставлены в кемпинг «Маяк» в Айткебийском районе», - говорит главный специалист ДЧС Балапан Дуйсенгали.
На данный момент пассажиры остаются в кемпинге из-за неисправности автобуса.
Это не первый раз, когда в Актюбинской области на трассе в связи с технической неисправностью ломается автобус с гражданами Узбекистана, едущими в Россию.
Как известно, в январе 2018 года автобус с 52 гражданами Узбекистана, застрявший на этой трассе из-за поломки и сильных морозов, сгорел полностью.
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