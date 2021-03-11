Сотрудники ДЧС Карагандинской области вакцинируются против коронавируса

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Начата вакцинация от коронавируса сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям в ходе проведения аварийно-спасательных или профилактических работ в своей ежедневной деятельности постоянно контактируют с населением. Для снижения риска заболевания коронавирусной инфекцией начата вакцинация сотрудников ДЧС Карагандинской области. Более 20 сотрудников уже приняли первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции.

Вакцинация проходит на добровольной основе.

«Призываем каждого гражданина помнить о важных правилах, которые защитят вас, ваших близких и окружающих от коронавирусной инфекции», - отметили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.





Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. На 24 февраля более двух тысяч казахстанцев получили вторую дозу вакцины от коронавируса.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



