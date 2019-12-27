Сотрудники ДЧС Алматы сдали кровь для пострадавших при крушении самолета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы сдали кровь для пострадавших при крушении самолета Bek Air, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники Департамента по ЧС Алматы не остались в стороне и совместно с другими службами сдали кровь в ГКП на ПХВ «Городской Центр крови» для пострадавших при крушении самолета», - говорится в сообщении ДЧС Алматы.

Ранее сдали кровь и полицейские, чтобы помочь пострадавшим.

Кроме того, сами горожане отозвались на призыв сдать кровь, которые выстроились в очередь в городском Центре крови.





Напомним, сегодня борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа.





Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По предварительным данным число погибших составило 12 человек.

По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники строго будут наказаны.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям страны.