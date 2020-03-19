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Сотрудники ДЧС Алматинской области подозреваются в совершении коррупционного преступления

19 Марта 2020 14:54
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Сотрудники ДЧС Алматинской области подозреваются в совершении коррупционного преступления

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении начальника управления снижения рисков бедствия и контроля в области гражданской защиты ДЧС Алматинской области и оперативного дежурного по Южному региону ДЧС Алматинской области, по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

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Они подозреваются в получении взятки в сумме 700 000 тенге в группе лиц, за снятие с государственного баланса подвального помещения ТОО и общее покровительство.

Окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом.




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Ключевые слова: Алматинская область, Коррупция,
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