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Сотрудники ДЧС Алматинской области подозреваются в совершении коррупционного преступления
19 Марта 2020 14:54
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АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении начальника управления снижения рисков бедствия и контроля в области гражданской защиты ДЧС Алматинской области и оперативного дежурного по Южному региону ДЧС Алматинской области, по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
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Они подозреваются в получении взятки в сумме 700 000 тенге в группе лиц, за снятие с государственного баланса подвального помещения ТОО и общее покровительство.
Окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом.
Ключевые слова: Алматинская область, Коррупция,
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