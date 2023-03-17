Сотрудники ЦОНов будут прописывать граждан в день выборов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 марта в день выборов казахстанцы, не имеющие прописку, смогут зарегистрироваться по адресу, где находится избирательный участок. Услугу будут оказывать сотрудники ЦОНов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Правительство для граждан».

По стране из 4 тысяч избирательных участков в 188 будут задействованы сотрудники ЦОНов. Они будут оказывать услугу по регистрации граждан, не имеющих прописку, по местонахождению избирательного участка. Сервис создан для того, чтобы казахстанцы смогли проголосовать и реализовать своё конституционное право.

Сотрудники ЦОНов будут оформлять регистрацию избирателей с 7:00 до 20:00 только в день выборов. Граждан будут прописывать на 1 день по месту избирательного участка. К слову, если гражданин без регистрации по месту жительства обратится в школу, колледж или университет для голосования, его пропишут в самом учебном заведении, но 20 марта он будет автоматически выписан. Вместе с тем отметим, что казахстанцы, имеющие регистрацию по месту жительства, сотрудники ЦОН в этот день прописывать не будут.

Ознакомиться со списком адресов избирательных участков, где будут работать сотрудники, можно по ссылке.

Напомним, что 19 марта состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Казахстан, а также депутатов маслихатов всех уровней.