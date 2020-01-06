Сотрудники частного охранного агентства задержаны в Уральске за избиение мужчины

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске арестованы сотрудники частного охранного агентства, избившие мужчину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба Западно-Казахстанского областного суда, Аян Кафизов и Абзал Адилов обвиняются по статье 106 часть 3 Уголовного кодекса РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По данным следствия, происшествие случилось 25 декабря 2019 года около 05:00 часов. Охранники прибыли в здание наркологического диспансера в связи с сообщением о нарушении общественного порядка. Они нанесли потерпевшему тяжкие телесные повреждения.

Вначале, в связи с тем, что не все обстоятельства происшествия были выяснены, судья следственного суда удовлетворил ходатайство о санкционировании ареста частично, на 10 суток.

В настоящее время стали известны дополнительные доказательства по делу, поэтому арест для подозреваемых продлен до 2 двух месяцев.

В отношении А.Кафизова определен залог в размере 3 млн тенге. В случае внесения залога, мера пресечения будет изменена. Основанием для определения размера залога стали положительная характеристика на подозреваемого, отсутствие судимостей и наличие постоянного места проживания.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, второй подозреваемый Абзал Адилов осенью 2017 года отдал незнакомой девушке из Шымкента одну почку, чем спас ее.

Отметим, в тот день в Уральске случилось еще одно происшествие с летальным исходом. По данным Департамента полиции ЗКО, 25 декабря в 05:00 часов поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции «Конденсат» в районе завода «Омега» избивают человека. На месте происшествия было обнаружено окровавленное тело мужчины. Вначале, в качестве подозреваемых были задержаны 5 сотрудников частной охранной службы «Сова».

Как сообщила пресс-служба областного Управления здравоохранения, 32-летний мужчина скончался в областной многопрофильной больнице.