Сотрудники Центра медицины и катастроф оказали помощь более 4 тысячам пострадавших

18 Января 2023, 17:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Силами Центра медицины и катастроф в 2022 году осуществлено около 6 тысяч выездов, оказана экстренная медицинская помощь более 4 тысячам пострадавших, в том числе – 400 детям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

С момента создания и до сегодняшнего дня Центр медицины катастроф эффективно решает серьезные, ответственные задачи, связанные с оказанием медицинской помощи людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

Созданные во всех регионах республики и планомерно развивающиеся силы, и средства Центра стали действующим авангардом службы постоянной готовности и неотъемлемой частью системы гражданской защиты страны.

Основной оперативной единицей ГУ «ЦМК» по реагированию на чрезвычайные ситуации определены отряды медицины катастроф и бригады экстренной медицинской помощи. Два отряда дислоцированы в городах Алматы и Усть-Каменогорск, в регионах наиболее подверженных чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.

Отряды оснащены мобильными госпиталями, рассчитанными на оперативное использование в полевых условиях в автономном режиме в течение 14 суток, с пропускной мощностью 200 пострадавших в сутки.

Всего за период своего существования подразделениями Центра медицины катастроф осуществлено около 50 тысяч выездов, при этом оказана квалифицированная медицинская помощь более 51 тысяче пострадавших.

Силами Центра медицины и катастроф, в 2022 году осуществлено около 6 тысяч выездов, оказана экстренная медицинская помощь более 4 тысячам пострадавших, в том числе – 400 детям, госпитализировано 1,5 тыс. человек, в том числе – 200 детей, оказана экстренная психологическая помощь более 700 пострадавшим, из них 46 детям. Кроме того, имели место около 1 тысячи самообращений населения, из которых госпитализированы 120 человек.

Продолжается модернизация центра. В целях повышения оперативности подразделений ЦМК в 2022 году приобретено 53 единицы медицинского оборудования (электрокардиографы, дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких.), реанимационный автомобиль, комплект пневмокаркасных модулей для полевого медицинского госпиталя. Проведена реновация 11 ТМСП Алматинской и Карагандинской областей.

Одним из подразделений Центра медицины катастроф являются 40 трассовых медико-спасательных пунктов, функционирующих на наиболее аварийно-опасных участках страны, действующих в круглосуточном режиме и оказывающих медицинскую и спасательную помощь пострадавшим в ДТП.

В целом, за 10 лет работы бригадами трассовых пунктов совершено более 14 тысяч выездов на дорожно-транспортные происшествия, оказана медицинская помощь 34 тысячам пострадавших, госпитализировано 12 тысяч человек. Зарегистрировано около 19 тысяч самостоятельных обращений граждан за бесплатной медицинской помощью в ТМСП.

Фото: МЧС РК