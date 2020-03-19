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Сотрудники Библиотеки Елбасы перечислили однодневный заработок на борьбу с коронавирусом

19 Марта 2020 14:23
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Сотрудники Библиотеки Елбасы перечислили однодневный заработок на борьбу с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы перечислили свои однодневные заработные платы для борьбы с коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Библиотеки.

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Казахстан предпринимает все меры в борьбе с коронавирусом. Вклад каждого в дело нераспространения инфекции – соблюдение мер предосторожности, выполнение санитарно-профилактических процедур с целью сохранения здоровья, а также стабильности в обществе. Несмотря на создавшуюся ситуацию, перед народом по-прежнему стоят ежедневные задачи по обеспечению бесперебойной работы во всех отраслях экономики.

«В это сложное время все наши граждане проявляют единство и сплоченность. Выражая солидарность с казахстанским народом, сотрудники Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы перечислили свои однодневные заработные платы для борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы вместе», - сказано в сообщении.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Общество, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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