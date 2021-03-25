Сотрудники банка в Караганде обманули казахстанцев на 12 млн тенге

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде задержаны двое сотрудников банков, мошенническим путем присвоивших около 17 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления криминальной полиции ДП Карагандинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 27-летнего мужчину – менеджера одного из банков. Установлена его причастность к трем фактам интернет-мошенничества. Путем обмана и злоупотребления доверием, пользуясь служебным положением и имея доступ к персональным данным граждан, злоумышленник оформлял кредиты как в собственном банке, так и в микрокредитных организациях. Общая сумма нанесенного им ущерба составила 4 миллиона 770 тысяч тенге.

Также полицейские пресекли деятельность 31-летнего мужчины – сотрудника уже другого банка. Свою преступную схему он осуществлял под предлогом оказания помощи клиентам в части просроченных кредитов.

«В настоящее время выявлено 12 фактов по оформлению кредитов на третьих лиц. Общая сумма ущерба составила 12 млн тенге. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – отметил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.