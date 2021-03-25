Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Сотрудники банка в Караганде обманули казахстанцев на 12 млн тенге

25 Марта 2021, 16:55
Сотрудники банка в Караганде обманули казахстанцев на 12 млн тенге

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде задержаны двое сотрудников банков, мошенническим путем присвоивших около 17 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления криминальной полиции ДП Карагандинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 27-летнего мужчину – менеджера одного из банков. Установлена его причастность к трем фактам интернет-мошенничества. Путем обмана и злоупотребления доверием, пользуясь служебным положением и имея доступ к персональным данным граждан, злоумышленник оформлял кредиты как в собственном банке, так и в микрокредитных организациях. Общая сумма нанесенного им ущерба составила 4 миллиона 770 тысяч тенге.

Также полицейские пресекли деятельность 31-летнего мужчины – сотрудника уже другого банка. Свою преступную схему он осуществлял под предлогом оказания помощи клиентам в части просроченных кредитов.

«В настоящее время выявлено 12 фактов по оформлению кредитов на третьих лиц. Общая сумма ущерба составила 12 млн тенге. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – отметил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.


Банки   Карагандинская область   Борьба с преступностью   МВД РК   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане