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Сотрудники АЗЕРТАДЖ и АзТВ погибли, подорвавшись на мине

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Июня 2021, 21:13
Сотрудники АЗЕРТАДЖ и АзТВ погибли, подорвавшись на мине

БАКУ. АЗЕРТАДЖ-КАЗИНФОРМ - Сотрудники Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) и Азербайджанского телевидения (АзТВ) подорвались на мине на территории села Сусузлуг Кяльбаджарского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В результате подрыва на противотанковой мине транспортного средства съемочной группы на дороге погибли корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и оператор АзТВ Сирадж Абышев, есть раненые.

В связи с гибелью коллег, АЗЕРТАДЖ направил обращение в международные и региональные организации, членами которых является.

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