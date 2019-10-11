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Сотрудники Атырауского перинатального центра обратились к Президенту

11 Октября 2019 09:16
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Сотрудники Атырауского перинатального центра обратились к Президенту

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Атырауского областного перинатального центра, подавшие заявления на увольнение по собственному желанию, написали письмо Президенту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Агентство по противодействию коррупции распространило в СМИ информацию в то время, как дело еще не дошло до суда. Это значит, что врачей перинатального центра поставили в один ряд с уголовными преступниками. Напряжение между медиками и народом стало еще больше. Мы не оправдываем своих коллег, их вину определят соответствующие органы. Нас огорчает то, что дело еще не окончили, а люди это обсуждают и считают всех нас преступниками. В такой обстановке невозможно полноценно выполнять свои обязанности, поэтому мы вынуждены уволиться», - говорится в письме.

Напомним, на прошлой неделе в Антикоррупционной службе озвучили ход расследуемого уголовного дела в отношении главврача Атырауского облроддома, подозреваемого в убийстве новорожденного ребенка, а также в коррупционных преступлениях. В субботу в Атыраускую область во главе с вице-министром здравоохранения РК прибыли ведущие специалисты из республиканских организаций здравоохранения. Они окажут помощь врачам областного перинатального центра.

В понедельник стало известно, что из перинатального центра в Атырау увольняется 31 медицинский работник из 35 имеющихся в настоящее время.

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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
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Автор:

А. Соколов

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