Сотрудники Аппарата Правительства высадили более сотни насаждений на столичном проспекте

АСТАНА. КАЗИНФОМ - Алихан Смаилов совместно с сотрудниками Аппарата Правительства принял участие в общегородском экологическом субботнике «Жасыл Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Вдоль проспекта Ұлы Дала было высажено порядка 120 зеленых насаждений, среди которых сосна, лиственница, ясень, береза и смородина.

В этот день во всех частях столицы коллективы госучреждений, частных предприятий и жители многоквартирных домов сажают деревья, проводят уборку прилегающих территорий, очищают прибрежные участки водоемов и т.д.

Отметим, что традиционный экологический месячник, в рамках которого проходят субботники и другие «зеленые» акции, продлится в Астане до 6 мая.