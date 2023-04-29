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Сотрудники Аппарата Правительства высадили более сотни насаждений на столичном проспекте

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Апреля 2023, 12:55
Сотрудники Аппарата Правительства высадили более сотни насаждений на столичном проспекте Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОМ - Алихан Смаилов совместно с сотрудниками Аппарата Правительства принял участие в общегородском экологическом субботнике «Жасыл Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Вдоль проспекта Ұлы Дала было высажено порядка 120 зеленых насаждений, среди которых сосна, лиственница, ясень, береза и смородина.

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В этот день во всех частях столицы коллективы госучреждений, частных предприятий и жители многоквартирных домов сажают деревья, проводят уборку прилегающих территорий, очищают прибрежные участки водоемов и т.д.

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Отметим, что традиционный экологический месячник, в рамках которого проходят субботники и другие «зеленые» акции, продлится в Астане до 6 мая.

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