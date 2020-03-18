Сотрудники АО «НК «ҚТЖ» переходят на дистанционную форму работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В АО «НК «ҚТЖ» прошло селекторное совещание с начальниками отделений дорог в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В соответствии с Указом Президента РК от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» и в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников АО «НК «ҚТЖ», руководством компании издан приказ. В компании создан штаб по управлению чрезвычайной ситуацией в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19», - отметил первый заместитель председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Канат Альмагамбетов.

На дистанционную форму работы переводятся некоторые категории сотрудников. Это работники пенсионного и предпенсионного возраста, имеющие хронические заболевания, беременные женщины, многодетные родители. Также право работать из дому имеют сотрудники компании, имеющие детей в возрасте до трех лет, в одиночку воспитывающие детей и те, на иждивении которых находятся люди пенсионного возраста либо дети-инвалиды.

«Те сотрудники, у которых есть неиспользованный отпуск, могут уйти в отпуск, но без ущерба основной работе. Также в приказе оговаривается переход на гибкий график работы для административно-управленческих работников компании, - отметил Канат Альмагамбетов. - Отменены командировки работников по территории РК и за ее пределами».

Переведены на дистанционный формат работы 76 процентов сотрудников центрального аппарата компании и 45 процентов работников центральных аппаратов дочерних организаций АО «НК «ҚТЖ».

Также на селекторе было отмечено, что всем работникам железной дороги приказано строго соблюдать рекомендации по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Среди них - усиление мер личной гигиены, регулярное мытье рук, обработка рук дезинфицирующими средствами, максимальное использование медицинских масок и перчаток на рабочих местах в течение рабочего дня.

«При появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции не нужно выходить на работу. Достаточно оповестить непосредственного руководителя. Незамедлительно обращайтесь к врачу для открытия больничного листа до полного выздоровления. Донесите информацию до всех членов своих коллективов, не ждите, пока введут режим ЧС в ваших регионах, принимайте меры уже сейчас», - резюмировал Канат Альмагамбетов.

При этом, согласно приказу, период временной нетрудоспособности работников компании подлежит 50-процентной оплате.

Канат Альмагамбетов также напомнил, что нужно максимально ограничить физические контакты на рабочем месте, в том числе отказаться от рукопожатий, объятий и иных форм физического контакта, в необходимых случаях деловые переговоры с иностранными гражданами проводить в режиме телефонной/видеосвязи.

Вместе с тем, усилен санитарно-дезинфекционный режим во всех помещениях (вокзалы, станции, депо, лифты, служебные и административные помещения), пассажирских поездах, на автомобильном транспорте (их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, пассажирских поездов - после каждого рейса).