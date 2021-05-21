Сотрудники АО «Казинформ» посадили деревья: у каждого портала свое дерево

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники АО «МИА «Казинформ», совместно с акиматом района Есиль города Нур-Султана, посадили деревья в столичном Линейном парке (между комплексом Абу Даби плаза и Ботаническим садом), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пусть каждый житель нашего города участвует в благоустройстве столицы! Я доволен тем, что вместе с вами участвовал в акции по посадке деревьев. Поздравляю вас с инициативой! Этот Линейный парк в следующем месяце соединит комплекс Абу Даби плаза и Ботанический сад. Приложим старания, чтобы отдых жителей и гостей города был комфортным», – сказал аким района Есиль Берик Жакенов.

Отметим, эти деревья, посаженные сотрудниками МИА «Казинформ», находятся недалеко от офиса компании. Поэтому председатель правления АО «МИА «Казинформ» Аскар Умаров пожелал, чтобы сотрудники в свободное время, проходя через парк, присматривали за деревьями, которые они посадили.

«Мы все должны быть ответственными не только за эти деревья, но и за чистоту, красоту парка. Благодарю акимат за то, что нам предоставлена такая возможность. Пусть хорошеют наша столица и наша страна», – сказал глава Агентства.

В агентстве есть 9 порталов. Теперь у каждого портала АО «МИА «Казинформ», а именно: inform.kz, baigenews.kz, baq.kz, strategy2050.kz, adebiportal.kz, e-history.kz, primeminister.kz, el.kz, видеопортал kaztube.kz – будет свое именное дерево в столице.

По данным акимата, Линейный парк, начинающийся от комплекса Абу Даби плаза, в этом году соединится с Ботаническим садом. Поэтому деревья, посаженные сотрудниками МИА «Казинформ», безусловно, в будущем будут расти в посещаемом и комфортном месте.