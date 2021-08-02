Сотрудники акмолинской колонии стали донорами для пострадавшей в аварии женщины

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники акмолинской колонии сдали кровь для молодой мамы, пострадавшей в аварии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДУИС по Акомлинской области, сотрудники ведомства увидели объявление о проведении акции «Подари надежду на жизнь», размещенное в социальных сетях.

«Родственники 29-летней женщины просили срочно сдать кровь. Айсулу Жапимова пострадала в автомобильной аварии и сейчас находится в реанимационном отделении Атбасарской межрайонной больницы. Состояние тяжелое, дома ее ждут двое маленьких детей», - пояснила пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

Объявление первой прочитала инспектор группы защиты госсекретов Гульмира Ержан и, прибыв утром на работу, сразу рассказала коллегам. Коллектив учреждения ЕЦ-166/4 ДУИС по Акмолинской области, всегда отличавшийся сплоченностью, поддержал предложение сдать кровь девушке.

Сотрудники колонии, и аттестованные и вольнонаёмный состав, во главе с заместителем начальника учреждения Женисом Ибраевым выехали в центр крови.

«Нет ничего дороже жизни, и если есть хоть малейшая возможность помочь, чтобы спасти человека, её нужно использовать. Человек не должен оставаться наедине со своим горем, ему не справиться. Мы сможем это только вместе, всем миром, как одна единая семья. Именно так сегодня отреагировал коллектив учреждения. От лица всех сотрудников учреждения желаю Айсулу скорейшего выздоровления и встречи с детьми!» - поделился Ж. Ибраев.