Сотрудники акмолинской колонии помогли матери увидеть спустя 12 лет сына

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Встречу матери и сына, не видевшихся 12 лет, организовали сотрудники учреждения ЕЦ-166/25 по видеосвязи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, мать с сыном оказались в достаточно сложной ситуации и не виделись 12 лет. Все это время женщина отбывала наказание в тюрьме.

«У Ольги в жизни все было, как у всех - школа, выпускной, институт, любимый мужчина, свадебное платье... А через несколько лет супруга Алексея как подменили. Во времена перестройки с работой было непросто, а с зарплатой и того хуже. Алексей с каждым днем становился все мрачнее, потом и вовсе стал отдаляться от жены и сына. Вскоре глава семьи перестал приходить домой по несколько дней, а если и возвращался, то всегда пьяный с друзьями, стал бить жену. Она терпела, находила оправдание, ссылаясь на смутное время. Но когда в один из дней, вернувшись домой, застала обезумившего мужа и избитого маленького сына, никакие оправдания и объяснения здесь уже не имели места. Бросившись к сыну, сама получила удар по голове, тут все и произошло», - рассказывает историю женщины пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

С сыном поддерживала связь несколько лет через почту, писала письма и получала ответы. Потом ответы на письма перестали приходить. Через полгода она узнала, что сын осужден и тоже находится в колонии.

«Обратившись за помощью к администрации учреждения, в котором провела уже большую часть срока, Ольга получила ответы на свои вопросы. Написав письмо в учреждение ЕЦ-166/25 о возможности видеосвидания, получила положительный ответ. Руководство колонии пошло навстречу, учитывая положительную характеристику сына Александра, и через несколько дней долгожданная встреча матери и сына состоялась», - продолжает рассказ И. Горнова.

Осужденный Александр отбывает свой срок наказания в учреждении за тяжкое преступление. Впереди еще несколько лет духовной работы над собой, переосмысление взглядов, жизненных ценностей. Свое стремление скорее вернуться домой парень доказывает на деле. В стенах колонии он получил профессию - диплом по специальности «Швейное дело» - и сейчас работает в швейном цеху.