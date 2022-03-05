Сотрудники акмолинского ДУИС подарили портреты великих поэтов театрам и филармонии

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Накануне Международного женского дня 8 Марта сотрудники учреждения ЕЦ-166/24 поздравили представителей областных культурно–досуговых организаций, сделав им необычный подарок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, на протяжении многих лет в тесном контакте работают акмолинские областные драматические театры и филармония с подразделениями УИС.

«В рамках взаимодействия проведено не одно мероприятие для личного состава УИС области и заключенных. В преддверии прекрасного праздника весны сотрудники учреждения минимальной безопасности акмолинского ДУИС поздравили своих творческих партнёров, вручив портреты великих казахских поэтов и батыров», - поделилась пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

Все эти портреты были выполнены руками осужденных.