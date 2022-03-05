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    14:26, 05 Март 2022 | GMT +6

    Сотрудники акмолинского ДУИС подарили портреты великих поэтов театрам и филармонии

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Накануне Международного женского дня 8 Марта сотрудники учреждения ЕЦ-166/24 поздравили представителей областных культурно–досуговых организаций, сделав им необычный подарок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, на протяжении многих лет в тесном контакте работают акмолинские областные драматические театры и филармония с подразделениями УИС.

    «В рамках взаимодействия проведено не одно мероприятие для личного состава УИС области и заключенных. В преддверии прекрасного праздника весны сотрудники учреждения минимальной безопасности акмолинского ДУИС поздравили своих творческих партнёров, вручив портреты великих казахских поэтов и батыров», - поделилась пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

    Все эти портреты были выполнены руками осужденных.


    Теги:
    Культура Пенитенциарная система Общество Акмолинская область
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