9 Мая 2022 01:24

Сотрудники акмолинского ДУИС почтили память павших в боях

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В учреждении акмолинского ДУИС прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Дню победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, возложением венков к обелиску, расположенному на территории учреждения ЕЦ-166/25, и минутой молчания почтили память павших в боях солдат Великой Отечественной войны и погибших при исполнении служебного долга полицейских сотрудники ведомства.

«Республика Казахстан внесла достойный вклад в Победу над фашизмом. В годы войны из Казахстана было призвано более 1,2 млн человек, свыше 600 тыс. из них погибло на фронтах Великой Отечественной войны», - отметила пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

В эти торжественные дни пенсионеру органов уголовно-исполнительной системы майору в отставке Надежде Ращупкиной исполнилось 70 лет. Сотрудники учреждения совместно с председателем Союза ветеранов уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области Хамзой Мукашевым поздравили именинницу и передали приветственный адрес начальника ДУИС по Акмолинской области полковника юстиции Кайрата Айдарбекова.

«Героизм, мужество и трудовая доблесть нашего народа, проявленные в суровые годы войны, навсегда останутся в благодарной памяти потомков, будут служить ярким примером безграничной преданности своей родине», - отметил в своей поздравительной речи исполняющий обязанности начальника учреждения майор юстиции Султан Кусаинов.

По уже сложившейся традиции за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Дня Победы отличившимся сотрудникам вручили награды и благодарственные письма.