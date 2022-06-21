21 Июня 2022 22:53

Сотрудники акмолинского центра спецуслуг распоряжались деньгами клиентов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Ряд лиц и директор Центра оказания специальных услуг «Шапагат» Целиноградского района Акмолинской области подозреваются в хищении денежных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным следствия, фигуранты уголовного дела по собственному усмотрению, а также без ведома и согласия услугополучателей центра распоряжались их денежными средствами, используя нотариальные доверенности. Общий установленный ущерб от хищений бюджетных средств составил более 17 млн тенге. Уголовное дело находится в суде», - сообщили в пресс-службе департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Акмолинской области.

Установлено, что в это учреждение в 2019-2021 годах были формально трудоустроены лица, которым начислялись и перечислялись денежные средства в виде заработной платы и иных выплат, хотя фактически трудовую деятельность они не осуществляли.

«В целях недопущения повторных правонарушений департаментом по противодействию коррупции в рамках уголовного дела проведен антикоррупционный мониторинг, рекомендации которого включены в представление о принятии действенных мер по устранению причин и условий коррупции. В представлении указано на необходимость обеспечения должного контроля руководителей за деятельностью подчиненных, неукоснительного соблюдения работниками социальной сферы антикоррупционного законодательства, а также открытости и прозрачности оказания госуслуг и финансово-хозяйственной деятельности учреждений», - пояснили в ведомстве.

Вопросы превенции коррупции обсудили на встрече руководства региональной Антикоррупционной службы и управления координации занятости и социальных программ.

Как отметил в ходе встречи глава Антикора области Арман Рахимов, расследование показало, что в сфере социальной защиты имеют место недостатки. Недобросовестные должностные лица, которые должны принимать необходимые меры по защите социально уязвимых слоев населения, наоборот, наживаются на этом. Таких чиновников, а также их руководителей обязательно привлекут к строгой ответственности.